Manche. Punaises de lit : une "grosse recrudescence à Granville et Cherbourg"

Elles font depuis plusieurs semaines la une des médias, surtout lorsqu'elles ont été détectées dans des trains, le métro, des bus ou des salles de cinéma. Il s'agit de la punaise de lit !

Elle infecte des foyers et il n'est pas facile de s'en débarrasser. Et cette invasion n'est pas uniquement du fait des grandes villes. Dans la Manche aussi, la bestiole fait son lit. Mais on ne peut pas parler d'invasion, indique Nicolas Lebouteiller, responsable de Normandie Nuisible, une société installée près de Coutances et qui intervient sur toute la Normandie.

Outre les mouvements de population dans des locations ou dans les hôtels, prudence aussi sur les marchés de la seconde main, dans les brocantes, braderies, sur les livres ou les meubles, et les friperies. Aujourd'hui, ces sociétés de lutte contre les nuisibles peuvent venir à bout de ces bestioles, par des traitements spécifiques.