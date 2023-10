Orne. Où seront situées les nouvelles brigades de gendarmerie ?

238 ouvertures de nouvelles brigades de gendarmerie ont été annoncées lundi après-midi 2 octobre par Emmanuel Macron. Dans le département de l'Orne et ses alentours immédiats, ce sont trois créations :

Une nouvelle brigade mobile va voir le jour à Gouffern-en-Auge, elle couvrira le nord-est du département entre Argentan et Vimoutiers à la suite des fermetures des brigades de Trun et d'Exmes. Compte tenu de sa zone de compétence qui intègre le Haras national du Pin, cette unité sera dotée d'une compétence équestre.

Une autre brigade mobile va être créée, à Sées. Elle viendra renforcer les capacités de la gendarmerie sur le contrôle des lignes SNCF Paris/Granville et Caen/Le Mans et elle accroîtra la présence des gendarmes sur les autoroutes A28 et A88 ainsi que sur les routes à grande circulation comme la Nationale 12. Elle aura enfin pour mission la lutte contre le trafic de stupéfiants et contre l'immigration clandestine sur la totalité de l'Orne.

Une troisième brigade est créée sur le territoire de la Communauté urbaine d'Alençon, en nord-Sarthe. Cette brigade, fixe, sera basée à Arçonnay.