Pays d'Auge. Une nouvelle brigade de gendarmerie mobile, pour aller au plus près des communes reculées

Alors que plus de 200 brigades de gendarmerie doivent voir le jour en France d'ici 2027, l'une d'entre elles, mobile, sera située dans le pays d'Auge. Au sud plus particulièrement, entre Lisieux et Orbec. C'était une volonté du député Renaissance Jérémie Patrier-Leitus, qui se réjouit de la nouvelle.

Entre quatre et huit militaires, rattachés administrativement à Lisieux, seront donc déployés dans le secteur. Quand ? "Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin doit l'annoncer demain [mardi 3] ou mercredi 4 octobre", précise le député. Les gendarmes mobiles interviendront au sein de communes très reculées. Parmi les plus grandes, nous pouvons citer Orbec, Livarot-Pays-d'Auge ou Moyaux.

Capables d'enregistrer les dépôts de plainte, ces nouveaux gendarmes doivent assurer une présence au plus près des habitants, maires et élus de ces communes. "Le but est aussi d'assurer une présence, afin d'éviter par exemple les cambriolages, en recrudescence", poursuit Jérémie Patrier-Leitus. Avec un seul mot d'ordre : "proximité".