Religion. En 2024, le diocèse de Bayeux-Lisieux va perdre plus de 30 paroisses

C'est l'un des gros dossiers qui a occupé Monseigneur Jacques Habert dès son arrivée au diocèse de Bayeux-Lisieux, fin 2020. Face à la pénurie de prêtres dans le département, le diocèse travaille depuis deux ans à une transformation pastorale. Cette réorganisation devient de plus en plus concrète. D'ici 2024, le diocèse ne va plus compter que 14 ou 15 paroisses, contre 51 actuellement. "Avant, une paroisse, c'était un clocher, un curé et un village. Demain, elle doit réunir plusieurs communautés avec un prêtre référent et une équipe de laïcs très dynamiques", expose Laurent Berthout, porte-parole du diocèse. Les laïcs vont être de plus en plus impliqués dans la vie de l'église. Aujourd'hui, le diocèse compte 80 prêtres. Dans quinze ans, ce chiffre sera réduit de moitié. Ainsi, la "formation des laïcs va être déterminante", poursuit Jean-Baptiste Clerval, en charge de la transformation pastorale au sein de l'équipe diocésaine. Chaque "15" du mois, des ateliers vont être proposés aux paroissiens pour préparer l'avenir. "Il va falloir changer certaines habitudes", admet Laurent Berthout. Preuve en est, à Caen, ceux de l'Abbaye aux Hommes, l'Abbaye aux Dames, Hérouville-Saint-Clair et le Chemin Vert vont fusionner. La première paroisse à subir ce grand changement est celle de Vire. Dès dimanche 8 octobre, les paroisses de Bény-Bocage, Saint-Sever, Vire et Vassy seront réunies.