Calvados. Deux personnes âgées isolées par la marée avec leur chien sur la Côte Fleurie

C'est en fin de matinée ce lundi 2 octobre que le Cross Jobourg a été alerté. Deux personnes âgées, accompagnées d'un chien, se sont fait surprendre par la marée au niveau des Falaises des Vaches Noires, plus précisément à Auberville, dans le Calvados. Une opération de sauvetage a été lancée par les secours afin de sauver ces personnes isolées par l'eau, en cette période de grands coefficients de marées.

Les pompiers et la station SNSM de Dives-sur-Mer ont été engagés. Quelques minutes plus tard, les deux victimes étaient saines et sauves, et ramenées à bon port.