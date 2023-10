Rouen. Bricole utile et voyage engagé avec le festival Chemins de travers

La première a eu lieu en 2022. Le festival Chemin de travers a ouvert la porte d'un joyeux futur, fait de bricolages utiles, de sobriété, de rencontres et de fête. En 2023, dans un contexte d'inflation et de dérèglement climatique, la lutte contre le repli sur soi et la découverte d'initiatives positives sont plus que jamais indispensables, selon les organisateurs. Ils proposent pour cette deuxième édition de voyager à domicile : expérimenter, construire ensemble ! "Prenons un grand bol d'air, un souffle de vie, partageons nos insolites, nos inventions, nos travers", explique Clément Bresciani. Au programme du festival, de nombreux ateliers ouverts à tous : petits bricolages utiles et artistiques, vannerie, compostage, ateliers pédagogiques, expériences, démonstrations, cuisine au bois et à l'énergie solaire pour mettre en avant la low tech, c'est-à-dire des technologies simples et peu coûteuses. "Côté aventures, précise Clément Bresciani, ce sera cette année Le Mali pour découvrir à travers les voyageurs présents sur le festival des initiatives originales et des moyens de transport… spéciaux ! De plus, le festival va se doter d'une seconde scène, pour accueillir plus de concerts le soir et de nombreuses interventions dans la journée."

Village low tech et concerts

Durant toute la durée du festival, en continu, un village low tech permet d'expérimenter. Des ateliers pour jardiner ou cuisiner solaire sont aussi proposés. Le bivouac permet de son côté d'explorer et voyager à travers le monde avec des expérimentations et des découvertes de projets d'énergie renouvelables. Autre particularité, un espace chill, avec un bain nordique, de la médiation animale, un lieu pour se détendre.

Une riche programmation de concerts est aussi prévue dès le vendredi, à partir de 17 heures, avec Johnny and Rose, Shubni RCCS, AZ et Violet Indigo. Le samedi, des tables rondes et conférences sont proposées et de nouveaux concerts, avec notamment URBAM, The National Wood, Trotski nautique, RADIX ou Annabella Hawk. Le dimanche, la fanfare des Philly's Hot Loader animera le site.

Pratique. Sur les quais rive gauche à Rouen, vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8 octobre. Prix libre en journée, 5 € dès 19 heures.