Événement. Le festival Caen ça bouge est de retour

C'est l'événement parfait pour les amateurs de course, à pied ou à vélo. Le festival Caen ça bouge fait son retour samedi 7 et dimanche 8 octobre, pour une troisième édition pleine de nouveautés.

Balade caritative – 7 km

En marchant ou en courant, traversez le centre-ville en passant par la place Saint-Pierre, la place Saint-Sauveur et la mairie. Des animations festives sont prévues tout au long du parcours. Pour chaque inscription, 2 € seront reversés à l'association locale Contre le Cancer, J'y Vais !. Départ le samedi 7 octobre à 20 heures.

Trail urbain nocturne – 14 km

Ce trail urbain nocturne vous fera découvrir le centre-ville comme vous ne l'avez jamais vu, passant par le parc d'Ornano, le château, l'université et le stade nautique Eugène Maës, dans une ambiance sportive, festive et musicale. Le départ est fixé au samedi 7 octobre à 20 h 30.

Trail urbain nocturne – 21 km

Un trail urbain, majoritairement sur chemins et rues piétonnes, vous mènera à la Colline aux oiseaux en passant par des lieux emblématiques tels que l'université, le château et les bords de l'Orne. Vous affronterez des dénivelés et franchirez plus de 1 000 marches, un défi pour vos jambes tout en découvrant Caen sous un nouvel angle lors de cette course de nuit. Le départ est prévu le samedi 7 octobre à 20 h 15. N'oubliez pas votre lampe frontale !

Balade à vélo – 13 km

Une excursion à vélo idéale pour toute la famille vous permettra de découvrir Caen sous un nouvel angle. L'occasion de traverser des sites emblématiques tels que le Stade Michel d'Ornano, le Moho et la bibliothèque Alexis de Tocqueville. Le départ est prévu le dimanche 8 octobre à 10 h 45.

Balade à vélo – 22 km

Cette excursion à vivre en famille, malgré la distance considérable, vous invite à découvrir des endroits de manière insolite. Au cours de cette balade, vous traverserez le parc Festyland et le tout nouveau Palais des sports de Caen la Mer. Le parcours sera ponctué d'événements et de concerts. Tous en selle pour le grand départ le dimanche 8 octobre à 10 heures.

Tous les départs se feront devant la bibliothèque Alexis de Tocqueville.