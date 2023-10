Près de Lisieux. Quatre blessés dans un accident de voiture, le cinquième à bord du véhicule prend la fuite

Vers 8 h 30, dimanche 1er octobre, une voiture avec à son bord cinq personnes se trouve accidentée sur la départementale 406, à hauteur d'Ouilly-le-Vicomte au nord de Lisieux. Quatre d'entre elles ont été blessées, la cinquième a pris la fuite.

Une des victimes évacuée par hélicoptère

Sur place, les sapeurs-pompiers prennent en charge une femme âgée de 20 ans. La gravité de ses blessures nécessite l'évacuation par l'hélicoptère de la Sécurité civile Dragon 76 au CHU de Caen. Trois hommes âgés de 20, 22 et 26 ans, légèrement blessés, ont été transportés à l'hôpital de Lisieux. Au moins 13 sapeurs-pompiers des centres de secours de Lisieux et Pont-L'Évêque sont intervenus, tout comme une équipe médicale du Service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) de Lisieux.