[Insolite] Football. L'US Avranches sauvée par un but marqué par… son gardien !

Le goal a marqué contre le Goal FC. Vendredi 29 septembre, l'US Avranches a joué à domicile contre le Grand Ouest Association Lyonnaise Football Club (de son nom complet), club du Rhône. Le scénario du match a été complètement fou, surtout à la fin.

Un ange gardien pour la Saint-Michel ?

La première mi-temps a vu les deux équipes rentrer au vestiaire sur un score de parité 0 à 0. De retour sur le terrain, les Lyonnais marquent le premier but du match à la 65e minute. Mais il semble que l'ange saint Michel, saint patron de la Normandie fêté le 29 septembre, veillait sur les Avranchinais. À la 90e minute, Anthony Beuve, le gardien arrête un pénalty et sauve son équipe de la défaite. Cinq minutes plus tard, dans le temps additionnel, c'est sa tête qui trouve le but de l'égalisation, sur un coup franc tiré par Sekou Fofana. Le match s'est terminé à 1 partout.

Le but du gardien Anthony Beuve pour l'US Avranches MSM dans les arrêts de jeu !



Après la huitième journée de championnat de National 1 de football, l'US Avranches pointe à la onzième place.