Fécamp. Inquiétudes sur l'avenir de la clinique de l'Abbaye

À Fécamp, l'avenir de la clinique de l'Abbaye est incertain. Voilà des mois que l'établissement de santé privé, racheté en 2020 par la clinique des Ormeaux, au Havre, accumule les déficits. Le dossier sera examiné jeudi 6 octobre par le tribunal de commerce, qui pourrait prononcer sa liquidation ou placer la clinique en redressement judiciaire. Dans le second cas, les futurs acquéreurs auraient alors quarante-cinq jours pour formuler une offre de reprise.

5 700 actes par an

"Nous espérons que le centre hospitalier de Fécamp se positionne pour poursuivre l'activité et que la totalité des soixante-six salariés soient repris" expliquait Eliane Levieux, déléguée du personnel, à l'occasion d'une manifestation de soutien devant l'hôpital public, jeudi 28 septembre. Les destins des deux établissements, voisins, sont en effet liés, puisqu'ils travaillent en collaboration. La clinique, qui loue les murs à l'hôpital, assure 5 700 opérations chirurgicales par an. "C'est un outil indispensable sur l'agglomération Fécamp Caux Littoral. S'il n'y a plus de chirurgie, c'est problématique pour le fonctionnement de la maternité car on ne peut plus faire de césarienne, cela menace aussi l'activité des urgences" note Jacques Louiset, président de l'association Un médecin pour chacun, à l'initiative du rassemblement de soutien.

L'association Un médecin pour chacun était à l'origine du rassemblement.

L'hôpital travaille à une offre

À la clinique, l'activité se poursuit malgré l'absence de cadres de santé. Outre la menace qui plane sur leurs emplois, les personnels déplorent "le risque de perte de chance" pour les patients, si l'établissement venait à fermer. "C'est impensable que la population, sur un territoire qui vieillit, doive aller sur Le Havre ou Rouen pour se faire opérer, d'autant que les hôpitaux y sont déjà surchargés" poursuit Eliane Levieux.

Le personnel redoute la fermeture de la clinique et son éventuel impact sur le fonctionnement de l'hôpital.

Une nouvelle manifestation est prévue samedi 7 octobre, au lendemain de l'audience au tribunal de commerce. Le conseil d'administration de l'hôpital "se mobilise pour la continuité de l'offre de soin et la sauvegarde de l'emploi" indique la direction de l'hôpital. Il s'agit de mettre au point "un projet efficient" sans "mettre l'hôpital dans le rouge".