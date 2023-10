Saint-Lô. Laurie Néel reconstruit les femmes victimes de cancer avec du maquillage permanent

"Elles retrouvent une féminité, elles se retrouvent, elles", assure Laurie Néel. Elle est esthéticienne à Saint-Lô. En plus de l'épilation, des soins du corps, du visage ou des mains, elle propose une activité de reconstruction après un traitement médicamenteux contre les cancers notamment. En ce mois d'octobre, qui va de pair avec l'opération Octobre Rose contre le cancer de sein, Laurie Néel souhaite faire connaître cette technique.

Avec des pigments indélébiles, Laurie Néel est capable de redessiner une aréole mammaire. "C'est un effet trompe-l'œil, on appelle cela la méthode 3D, pour vraiment avoir cette impression de 3D en regardant la poitrine", explique-t-elle. Elle peut aussi reconstruire des cicatrices. "Elles sont souvent déféminisées après les opérations et cela permet de se retrouver bien dans son corps", affirme Laurie Néel. Ce soin vient en complément des soins médicaux selon elle.

Reconstruction des sourcils

Ce qui lui est le plus demandé, c'est de redessiner des sourcils quand ils disparaissent à cause des soins pour "se retrouver comme on était avant. Les sourcils ont un impact hyper important sur le visage", détaille-t-elle. Quand une personne n'a pas de sourcil, ça se voit tout de suite. C'est aussi plus difficile de communiquer, de faire passer les expressions du visage.

Ces reconstructions sont aussi des moments d'échange pour les clientes, différent d'avec les médecins ou la famille par exemple. Chaque rendez-vous est unique, et souvent chargé d'émotion.