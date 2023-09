Le Havre. La fausse aide à domicile arnaquait des personnes âgées

Abus de faiblesse, utilisation frauduleuse de carte bancaire, usurpation d'identité auprès de personnes âgées. Une femme de 22 ans a été interpellée vers 8 h 30 mardi 26 septembre, à son domicile au Havre, et a été placée en garde à vue.

12 personnes âgées victimes d'une fausse employée d'associations

Les faits se sont produits entre le 17 août et le 24 septembre. La femme de 22 ans se rend au domicile de 12 personnes, âgées de 65 à 93 ans, au Havre, prétextant "contrôler le travail des personnes faisant le ménage à domicile", au nom des associations Aide à domicile et service à la personne (ADHAP) et Union nationale de l'aide (UNA), pour qui elle était employée auparavant. Une fois à l'intérieur, elle dérobe les cartes bancaires de ses victimes ou de l'argent liquide pour acheter "des jeux à gratter, etc." dans des débits de tabac. Chaque somme s'élève à quelques dizaines d'euros. Elle se débarrasse ensuite des cartes bancaires.

Un stratagème mis en place en amont

Mais après ses visites, des plaintes sont déposées et la police ouvre une enquête. Son interpellation a lieu le 26 septembre et, le lendemain, elle est déférée devant le tribunal judiciaire du Havre. En attendant sa convocation devant la justice le 25 janvier 2024, elle sera placée sous contrôle judiciaire avec interdiction d'entrer en contact avec les victimes et d'exercer auprès des personnes âgées.