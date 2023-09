Triathlon Bayman. Une deuxième édition dans la baie du Mont Saint-Michel recouverte par les grandes marées

La baie du Mont Saint-Michel va accueillir de nombreux athlètes, samedi 30 septembre et dimanche 1er octobre, avec la deuxième édition du Triathlon Bayman. Trois courses vont s'enchaîner tout le week-end. Cette compétition se déroule en même temps que les grandes marées, ce qui devrait donner des images sublimes et une belle animation pour les promeneurs. 2 300 triathlètes vont participer, encadrés par 700 bénévoles.

Trois courses en une

Trois épreuves vont se succéder dans la baie tout le week-end.

• Triathlon XXL : départ de l'Ironman au petit matin samedi, à 7 h 45, pour 3 800 m de natation, 180 km de vélo et un marathon. Le premier devrait arriver vers 16 h 15 et la course se termine à 21 h 45.

• Triathlon L : départ samedi matin à 10 h 15 pour 1 900 m de natation, 90 km de vélo et 21 km de course à pied. Les premiers devraient terminer vers 14 h 10.

• Triathlon M. : départ dimanche matin à 10 heures pour 1 500 m de natation, 40 km de vélo et 10 km de course à pied. Les premières arrivées sont prévues pour 11 h 50.

Où voir les athlètes ?

La natation se passe dans le canal du Couesnon, juste avant le barrage sur le Couesnon. Pour le vélo, une boucle de 90 km entre Normandie et Bretagne est balisée pour les triathlons XXL et L, et une boucle différente est prévue pour le M. Les deux parcours vont passer par la côte de Roz-sur-Couesnon. Il y aura là un DJ pour mettre l'ambiance.

Enfin, pour la course à pied, le trajet est le même pour tout le monde. Les athlètes s'élanceront sur le chemin de halage vers Beauvoir avant de revenir vers le Mont. Lors du premier tour (l'unique tour pour le 10 km), ils devront monter en haut du Rocher et redescendre. Pour les autres tours, le demi-tour se fera au pied du Mont, juste après la passerelle. Le spectacle des coureurs vers le Rocher entouré d'eau samedi vers 20 heures devrait être grandiose. La ligne d'arrivée est placée sur le barrage.

Des stars sur la ligne de départ

Parmi les participants, il y a quelques noms connus. L'ancien cycliste Laurent Jalabert, actuel numéro 1 mondial d'Ironman chez les 55-59 ans, sera de la partie. Autre ancien cycliste : Sylvain Chavanel s'alignera sur la ligne de départ. Thomas Ostré sera aussi présent. Ce sportif a terminé l'Enduroman, un triathlon entre Londres et Paris, avec la traversée de la Manche à la nage.