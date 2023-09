Musique. Découvrez le nouveau hit de Marc Lavoine et Marc Cerrone

Marc Lavoine est de retour, et ce n'est clairement pas ce qu'on a l'habitude d'entendre avec le chanteur, en tout cas en termes de mélodie puisqu'il a travaillé avec Marc Cerrone, compositeur et musicien. En fait, c'est Marc Cerrone qui s'est amusé à assembler sa musique et deux hits de Marc Lavoine, puis il a envoyé ça au chanteur. Marc Lavoine a aimé, et voilà un savant mélange des titres Toi mon amour et Comment allez-vous ?, et ça donne Love Box, que vous découvrez maintenant.