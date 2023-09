Caen. Il se fait conduire en taxi pendant 2 heures et refuse de payer la course

Le 11 novembre 2022, un taxi est demandé en pleine nuit, à Caen. Trois personnes montent à bord, deux hommes et une femme. Le couple s'installe à l'arrière, l'autre homme, alcoolisé, à côté du chauffeur. Ce dernier demande à être conduit à plusieurs endroits, notamment dans un bar. Ensuite, le couple est reconduit au lieu de départ et la balade nocturne continue pour l'autre individu. Au bout de près de deux heures d'errance, la course s'arrête enfin, là où l'homme et le couple avaient été récupérés par le taxi. Le compteur indique 154,10 euros.

Il est déjà incarcéré

L'individu de 35 ans refuse de payer, disant qu'il n'a pas d'argent. Le chauffeur du taxi porte plainte et après enquête, l'homme indélicat est identifié. Entendu en janvier dernier, il reconnaît les faits. Il se dit prêt à rembourser la somme due en plusieurs fois.

Jugé au tribunal de Caen le jeudi 28 septembre, l'homme n'était pas présent physiquement, mais par vidéo. En effet, la prison d'Argentan, où il est actuellement incarcéré pour d'autres faits, a refusé l'extradition. Il explique qu'il n'avait que 50 euros sur lui et qu'il pensait que les deux autres participeraient au paiement. Ensuite, il a voulu rembourser la course, mais il était en prison, à la suite de révocations de sursis.

La présidente lui fait remarquer qu'il est incarcéré depuis le 2 janvier 2023 et qu'il avait largement le temps, depuis le 11 novembre 2022, de payer sa dette. Il a 18 mentions à son casier judiciaire pour conduite en état d'ivresse ou sans permis, violences, outrages, recel, vol, usage de stupéfiants. Dans son réquisitoire, le procureur demande 3 mois de prison et révocation d'un sursis probatoire.

Il ne sera pas entendu, puisqu'après délibéré, le trentenaire est condamné à 60 jours-amendes à 8 euros. La présidente lui explique que s'il ne paie pas à temps, il fera des jours de prison. Il devra en outre s'acquitter de 127 euros de frais de procédure.