Alençon. Course et animations autour du don d'organes

Pour ou contre le don d'organes et de tissus après la mort ? La question ne se pose pas assez dans la population alors que les besoins à l'hôpital augmentent. Pour casser ce tabou et les fausses idées qui l'entourent, le centre hospitalier d'Alençon organise un village avec différentes animations et des stands d'informations samedi 30 septembre, de 13 h 30 à 17 h 30, au parc des Promenades.

Emilie Souchu, infirmière coordinatrice à l’hôpital d’Alençon, présente le don d'organes et de tissus Impossible de lire le son.

Tous donneurs, mais aussi tous receveurs

"On veut sensibiliser la population au don d'organes et de tissus pour inciter les gens à en parler entre eux et se positionner favorablement ou défavorablement, mais en ayant connaissance des bonnes informations, parce que beaucoup d'idées fausses circulent autour du don", présente Émilie Souchu, infirmière coordinatrice au centre hospitalier intercommunal Alençon-Mamers (Chicam) et organisatrice de l'événement. "Il ne faut pas oublier que demain, on est tous potentiellement donneurs, mais on est surtout tous des receveurs potentiels également", conclut-elle.

Les réponses d'Emilie Souchu autour des fausses idées Impossible de lire le son.

Parmi les animations prévues, il y aura notamment de la babygym, du tir laser, des châteaux gonflables et un parcours du petit pompier proposé par le SDIS 61, mais aussi des ateliers de simulation de massage cardiaque et un stand de don du sang. Une DOTis'run, course ou marche de cinq kilomètres, est également organisée. L'inscription est possible jusqu'à une demi-heure avant le départ de la course, à 16 heures.