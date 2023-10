Caen. Le grand vide-greniers d'automne fait son retour place Saint-Sauveur

C'est un événement que les amateurs de bonnes affaires ne manquent pas ! Deux fois par an, au printemps et à l'automne, l'association des Amis de la place Saint-Sauveur organise un grand vide-greniers à Caen. Leur objectif est de faire vivre l'une des plus anciennes places de la ville, place du marché depuis le Moyen Âge. Le prochain événement en date ? La neuvième édition du vide-greniers d'automne, dimanche 8 octobre. Plus de soixante exposants vous attendent de 9 heures à 18 heures place Saint-Sauveur. Venez chiner à la recherche de pépites vintage toute la journée.

Si vous aimez ces événements, de nombreux autres sont organisés dans les environs de Caen le même jour. Notamment à Bernières-sur-Mer, de 9 heures à 17 h 30 sur l'ilot des Français. Un peu plus loin dans les terres, rendez-vous au vide-greniers de Mouen, rue de l'Église, de 7 à 17 heures, ou à Bavent, rue de la Petite-Justice, de 9 heures à 18 heures.

Pratique. Plus de vide-greniers et brocantes sur vide-greniers.org/14-Calvados.