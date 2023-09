Alençon. Potier céramiste, Valentin Quiclet est la jeune pousse du salon des métiers d'art

Horloger, joaillier, tapissier… Le salon Métiers d'art, métiers passion revient du vendredi 29 septembre au dimanche 1er octobre pour une 17e édition. Quarante artisans exposeront et vendront leurs créations dans la Halle au blé à Alençon. C'est l'occasion d'acheter des pièces uniques et de connaître ces métiers qui, pour certains, disparaissent. Pour une poignée de visiteurs, c'est également le moment de se découvrir ou de confirmer une passion.

"J'avais envie d'être à leur place"

Cela a été le cas pour Valentin Quiclet, Ox de son nom d'artiste. Le jeune homme de 24 ans est potier céramiste depuis un an et demi, installé dans les locaux de l'association Chapelmêle à Alençon. Pour la première fois, il va découvrir le salon de l'autre côté du stand. "Je l'ai fait plusieurs fois en tant que visiteur. J'ai eu l'occasion de rencontrer des céramistes, d'aller voir leur atelier à l'issue du salon et d'apprendre pas mal de choses avec eux, raconte Valentin. Le fait de les avoir vus sur le salon, ça m'a rassuré et ça me plaisait. J'avais envie d'être à leur place ! Donc maintenant, ça va être un plaisir de pouvoir moi-même rencontrer d'autres gens intéressés par le métier."

Il participe au salon en tant que jeune pousse, la nouveauté de la Chambre des métiers pour mettre en avant une jeune entreprise avec un stand gratuit. Il y présente sa nouvelle série "Écorce de corail", faite de mugs, de vasques, de saladiers, de lampes et autres pièces encore.