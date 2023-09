Tentative de vol à la SNSM. Comment les secours en mer vont-ils se réorganiser dans la Manche ?

Après une triple tentative de vol et leur dégradation mardi 26 septembre, il manque trois canots de sauvetage en mer à la SNSM de la Manche. Ils sont indisponibles pendant un temps inconnu. Il faut du temps pour faire les expertises, jouer les assurances et effectuer les réparations nécessaires. Cela oblige les secours en mer à se réorganiser.

La mission continue

Le Cross (Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage) de Jobourg va jongler avec les moyens disponibles. C'est déjà lui qui mobilise les stations SNSM en cas de problème. Maintenant, il va appeler les stations un peu plus éloignées si un accident se passe au large de Genets, Jullouville et Hauteville-sur-Mer, à savoir les stations de Blainville-sur-Mer, Granville, ou encore du Mont-Saint-Michel.

En fonction de l'urgence, il y a toujours l'hélicoptère Dragon 50 de la Sécurité civile ou l'hélicoptère Caïman de la Marine nationale. Le Cross peut aussi mobiliser tous moyens, même privés, présents sur une zone où il y a besoin.

Attention aux grandes marées

Pendant les grandes marées, les bénévoles des trois stations concernées vont aussi faire de la prévention à terre, avec l'opération vigi-marée. Ils vont rappeler aux promeneurs et pêcheurs à pied de remonter soit avant la basse mer soit une heure après maximum pour éviter d'avoir des personnes isolées par la marée. En cas de problème, le numéro d'urgence en mer est le 196.