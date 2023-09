Météo. Un week-end ensoleillé dans toute la Normandie

Après une semaine aux températures déjà très douces dans la région, les Normands pourront à nouveau sortir les lunettes de soleil ce week-end.

Jusqu'à 24 °C dimanche 1er octobre

Si la matinée du samedi 30 septembre sera fraîche, selon Météo France (il faudra compter entre 7 °C à Brionne, 8 °C à Évreux, 9 °C à Lisieux et 15 °C au Havre), l'après-midi sera plus clément avec un soleil sans nuages sur toute la région (exceptés Dieppe et Le Tréport) et des températures autour de 20 °C sur toute la Normandie.

Le dimanche 1er octobre, après une matinée où l'on attendra de 11 °C à Alençon jusqu'à 17 °C à Cherbourg, le mercure grimpera jusqu'à 24 °C à Lisieux, Argentan ou encore Brionne. Sur le littoral, les températures seront comprises entre 20 et 22 °C.

Des températures douces et un soleil qui se maintiendront jusqu'au lundi, avant de redescendre progressivement avec l'apparition des nuages.