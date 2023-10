Caen. Lucas Girard, en lice pour devenir le plus bel homme de la région 

Montre en cuir, bagues, boucles d'oreilles, coupe de cheveux bien taillée, Lucas Girard a le profil type pour participer à un concours de beauté. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois qu'il se lance. En 2021, "j'ai été élu Mister Chic Bretagne", dit-il, modestement.

Seul candidat pour le Calvados

Le Normand est heureux, mais sans plus. Il poursuit sa vie de professeur de clarinette, dans sa charmante ville de Falaise. Puis, un soir, sur un coup de tête, le jeune homme de 23 ans décide de se présenter à l'élection régionale de Mister France. "J'étais dans mon lit, j'ai vu l'affiche et je me suis inscrit. Je me suis dit 'si je suis pris, c'est cool. Si je ne suis pas pris, tant pis'." Seul candidat pour le Calvados, Lucas se lance le défi de devenir le plus bel homme de la région, première étape avant d'atteindre le concours national. "Je devais envoyer une photo de la tête aux pieds, une en gros plan et une en maillot de bain." Il tape dans l'œil du Comité d'organisation parmi une cinquantaine de candidats. Six participeront au concours le 14 octobre prochain à Caen (quatre ont abandonné). D'ici là, Lucas a mis en place toute une préparation. Un challenge physique, pour commencer. Bien que "basketteur et sportif", il ne laisse rien au hasard. "J'ai un coach qui me suit depuis six semaines. Je fais six heures de musculation par semaine en plus du basket et du badminton." Le néo-mannequin fait aussi attention à sa ligne. "Je ne bois pas d'alcool, je ne mange pas de repas gras. Il faut sécher un maximum", poursuit le jeune homme. Pas question de paraître gringalet à côté de ses concurrents.

La peur du défilé en boxer

Il doit aussi se préparer à 1min30 de discours puis à quatre chorégraphies. Après des répétitions en groupe, c'est à la maison qu'il s'exerce. "Je fais ça dans ma chambre, c'est un peu ridicule. Je dois apprendre par cœur pour ne pas être mal à l'aise le soir même." Il appréhende surtout le défilé en boxer. "C'est l'étape la plus difficile. Je n'ai pas l'habitude de me montrer en boxer devant du monde." Lucas aime les shootings photos, faire rire les gens et faire le show. Tant d'atouts qui pourront faire la différence le jour J. "Comme je suis musicien, j'ai peut-être un avantage sur les chorégraphies et le rythme. Je vais beaucoup miser sur les tenues !" C'est d'ailleurs une boutique de Falaise, sa ville natale, qui l'aide à choisir ses costumes. Lucas a-t-il ses chances ? "Mon objectif premier est de représenter au mieux le Calvados et la Normandie !" En espérant que cette douce mélodie plaira au jury.