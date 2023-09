Darnétal. Dégâts des eaux, cambriolage, manque de stockage… La ressourcerie Résistes lance un SOS

La ressourcerie de Darnétal est à bout. Depuis plusieurs mois, elle fait face à de sérieux problèmes : dégâts des eaux, cambriolage et manque de stockage.

Un endroit plus grand et plus sain

Fin août, lors d'un orage, l'eau s'est infiltrée dans les toits de la ressourcerie Résistes située à Darnétal.

"On aimerait concrétiser notre vision et aller ailleurs, dans un endroit beaucoup plus grand et plus sain", assure Sophie Courtois, directrice de Résistes. En effet, le 24 août dernier, lors d'un orage, l'eau s'est infiltrée dans les chéneaux du toit. Ce sinistre a provoqué des dégâts au niveau de la caisse, de l'électricité et là où étaient stockés des jouets qui ont dû être donnés. Et pour ne pas arranger les choses, dans la nuit du 6 au 7 septembre, "des personnes sont montées sur le toit et ont réussi à rentrer dans les locaux", raconte Sophie Courtois. Ils ont volé des ordinateurs portables, des bijoux et de l'argenterie.

"On aimerait créer une ressourcerie village"

Face à tous ces problèmes, "On aimerait créer une ressourcerie village au sein de la Métropole où on pourrait coopérer avec de nombreux acteurs autour de l'économie circulaire, sociale et solidaire", affirme la directrice. Car depuis plusieurs mois, les dons s'accumulent, ce qui provoque une saturation en termes de stockage. Face à cette situation, des postes de salariés en insertion ont aussi été compromis. Un axe pourtant essentiel chez Résistes. "On est passé de 12 équivalents temps plein à huit en l'espace de quelques semaines." La ressourcerie recherche désespérément des aides financières pour trouver de nouveaux locaux et se lancer dans la création de nouveaux projets.