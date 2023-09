Caen. Le concours de cuisine inter-quartiers débute dans quelques jours

Seul, avec une association, ou en collectif, il n'est pas trop tard pour s'inscrire à l'édition 2023 du concours inter-quartiers. Les inscriptions sont encore ouvertes dans certains secteurs de Caen. En effet, pour les quartiers de Saint-Gilles, ou de la Presqu'île par exemple, elles sont possibles jusqu'au 20 octobre. Toutes les inscriptions se font au pôle de vie de votre quartier.

Un thème imposé et un jury intransigeant

Les participants vont s'affronter du samedi 30 septembre au vendredi 3 novembre, sur le thème imposé : "Cuisine d'ici et d'ailleurs". Tout d'abord, ils vont se voir attribuer un bon d'achat de 30 €, pour acheter dans un magasin de proximité, ingrédients et matériels nécessaires pour la réalisation de leur plat. Puis ils peuvent le concevoir depuis chez eux, et disposent le jour de l'épreuve, de vingt minutes pour le finaliser et le monter. Ensuite, une fois l'épreuve finie, c'est à l'exigeant jury de trancher, en fonction de nombreux critères, et d'élire le gagnant, qui se voit alors ouvrir les portes de la grande finale.

Celle-ci se tiendra vendredi 27 novembre à l'Hôtel de Ville, où vont s'affronter les vainqueurs de chaque quartier. Elle se tient à l'occasion du festival culinaire Croq' Festival, évènement autour duquel Caen célèbre sa gastronomie.

Toutes les informations sur cette édition 2023, pour les inscriptions et le règlement, sont à retrouver sur le site de la Ville de Caen.