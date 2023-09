Sport. Etes-vous prêt à transpirer ? Les LH 10 Games vous donnent rendez-vous au Havre ce dimanche 

La Dont' Panik Team, club de boxe anglaise situé au Havre, est une association loi 1901, fondée en 2012 et présidée par le rappeur Médine. Le club organise ce dimanche 1er octobre les "LH 10 GAMES", une succession de challenges à faire à partir de 9 h. Rendez-vous au Havre, en extérieur sur l'esplanade Nelson Mandela. Vous pourrez vous balader dans le village où vous retrouverez des stands en lien avec le sport et un DJ rythmera la journée avec également des animations en lien avec la danse et la musique. Il y aura également d'autres surprises. Nahim, organisateur de l'événement et coach sportif à la Don't Panik team, nous dit tout sur l'événement.

Les 10 épreuves :

Cardio

Run = distance maximale sur 2 minutes

Corde à sauter = le maximum de tours sur 2 minutes

Burpees = le maximum de répétitions sur 2 minutes

Force

Pompes = le maximum sur 2 minutes

Gainage = Barème 1 minute / 2 minutes / + 3 minutes

Squat = le maximum sur 2 minutes

Boxe

Shadow boxing = Attitude de boxe et style

Sac de frappe = Attitude de boxe et style

Combat = Combats ta peur du ring et essaye de toucher un compétiteur confirmé qui ne fera que défendre.

Rameur

Le rameur : parcourir le maximum de distance en une minute

L'affiche officielle des LH 10 Games.

Pratique. Rendez-vous à 9h sur l'esplanade Nelson Mandela au Havre.