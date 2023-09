Saint-Lô. Décès des gérants de la Sellerie de Marigny : le magasin va rouvrir ses portes

"Cette aventure ne peut continuer sans vous." Après le décès de François et Lydia Ducret, les gérants de la Sellerie de Marigny à Saint-Lô, retrouvés pendus dans leur maison samedi 16 septembre à Saint-Gilles, le magasin est resté fermé en toute logique le temps d'organiser les obsèques et l'avenir de l'entreprise. Il va finalement rouvrir ses portes dès le lundi 2 octobre, à 14 heures et selon les horaires habituels.

"Perdurer la Sellerie de Marigny"

"L'équipe de la Sellerie ainsi que les proches de François et Lydia souhaiteraient faire perdurer la Sellerie de Marigny en leur mémoire", expliquent, mardi 26 septembre, les employées de la Sellerie. "Beaucoup d'entre vous nous ont encouragés à prendre cette décision et nous vous remercions de votre confiance." Le retrait des commandes passées est néanmoins possible dès cette semaine. Un hommage est également prévu prochainement.