Jullouville. Inspection surprise à l'Ehpad "Les Jardins d'Henriette" : l'établissement placé sous administration provisoire de l'ARS

Des dysfonctionnements de la direction de l'Ehpad "Les Jardins d'Henriette" de Jullouville ont mené à son placement sous l'administration provisoire par l'Agence régionale de santé. Un administrateur a été nommé mardi 26 septembre, pour six mois.

Que s'est-il passé à l'ehpad "Les Jardins d'Henriette" ?

Jeudi 22 juin, une inspection surprise a eu lieu à l'Ehpad, menée par l'ARS et les services du Département de la Manche. Ils ont constaté des défaillances de la direction qui ont engendré des problèmes financiers. "Des retards de paiements sur les salaires et à l'égard de fournisseurs pouvant engendrer des risques pour la continuité des approvisionnements et la prise en charge des résidents", détaille l'ARS. Pour résoudre ces problèmes, des courriers ont été envoyés à la direction, avec notamment une demande de mesures pour corriger la situation.

"Face à l'absence de transmission de plan d'actions formalisé, d'un plan de redressement financier, ainsi que d'éléments de preuve permettant de justifier la fin des dysfonctionnements constatés, un administrateur provisoire a été désigné et installé ce 26 septembre, pour une durée de six mois", conclut l'ARS.

La mission de l'administrateur est de mettre fin aux dysfonctionnements, mais aussi de veiller à ce que les droits des résidents, et leurs besoins, soient respectés. La situation va être suivie de près par l'ARS et le Département de la Manche.