Rouen. Ils transportaient leur butin dans une poubelle, deux hommes interpellés après un vol dans un magasin

Deux hommes de 21 ans et 22 ans ont été arrêtés et placés en garde à vue pour un vol dans une boutique russe du centre-ville de Rouen, dans la nuit de mardi 26 à mercredi 27 septembre, vers 4 h du matin.

Ce sont les images de la vidéoprotection de la Ville de Rouen qui ont permis de repérer les suspects, indique la police. Ils ont été vus sortant de l'enseigne de la rue Alsace-Lorraine. La porte vitrée a été brisée, des bouteilles d'alcool, une partie de la caisse et des denrées alimentaires ont été volés.

Les produits transportés dans une poubelle

Grâce au signalement établi via les caméras, les suspects sont repérés par la police quelques instants plus tard à proximité, transportant leur butin dans une poubelle. À l'issue d'une brève course-poursuite, les "deux principaux suspects sont interpellés, l'un rue Armand-Carrel, l'autre quai de Paris", indique la même source, puis placés en garde à vue. Une boîte en plastique avec le contenu de la caisse et des produits qui correspondent à ce qui est vendu dans le magasin sont retrouvés sur eux.