Caen. Nos conseils avant de choisir un animal de compagnie après 60 ans

Il faut bien réfléchir avant de s'offrir un animal de compagnie. Certes, il pourra vous aider à rompre la solitude, mais cela ne doit pas se faire sur un coup de tête. Voici nos astuces.

Être en forme

"C'est possible d'avoir un animal de compagnie à plus de soixante ans, pose d'emblée Florian Carlat, soigneur à la SPA de Basse-Normandie à Verson. Il faut simplement y réfléchir en fonction de ses capacités physiques." À la retraite, vous avez plus de temps. Mais adopter un animal de compagnie nécessite d'être relativement en forme, mobile et capable de s'en occuper. "On ne peut pas demander à un chien tout fou de rester huit heures à côté de son maître."

Quelle race ?

Si vous adoptez un chien, privilégiez plutôt les petits gabarits, "plus matures et calmes", comme un caniche ou un terrier. "A contrario, le labrador, jusqu'à ses trois ans, fait beaucoup de bêtises", explique le spécialiste. Un jeune retraité, actif, peut opter pour un chien tonique comme le berger "qui demande beaucoup d'énergie". En revanche, pour un sédentaire, en ville, il vaut mieux se tourner vers le cavalier king-charles ou un équivalent. Si vous préférez le chat au toutou, il vaut mieux privilégier un chat âgé.

Éviter les chatons

"Un chaton a une espérance de vie de vingt ans, poursuit le soigneur de la SPA. Cela demande de la présence mais moins de besoins. Le chat s'accommode à l'appartement. C'est aussi plus calme." Un poisson rouge peut aussi faire l'affaire "mais attention à l'entretien de l'aquarium", ou encore les lapins ou cochons d'inde "qui sont souvent affectueux". Pour certains, le chien reste le plus câlin et fait l'unanimité.