Sud-Manche. Un véhicule percute un pylône électrique à Gathemo, 78 foyers sans électricité

78 foyers ont été privés d'électricité mardi 26 septembre, de 19 h 45 à minuit. Un accident de voiture a causé cette panne au lieu-dit Les Vergers à Gathemo dans le sud-Manche, mais collé à Vire-Normandie. Un véhicule a percuté un pylône électrique d'une ligne moyenne tension à 20 000 volts. Cet accident a fait quatre victimes : un homme de 57 ans, légèrement blessé et transporté à l'hôpital de Vire, un homme de 73 ans et deux femmes de 72 et 47 ans qui ont été laissés sur place.

Cette intervention a mobilisé neuf sapeurs-pompiers.