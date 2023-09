Normandie. Cette enseigne va proposer le carburant à prix coûtant tous les jours à partir de vendredi

Alors que les distributeurs doivent se réunir mardi 26 septembre dans l'après-midi pour discuter de l'éventuelle vente à prix coûtant du carburant, l'enseigne E.Leclerc a un coup d'avance.

Pas de vente à perte mais une vente de carburant à prix coûtant

Sur le réseau social X (ex-Twitter), Michel-Edouard Leclerc, président de l'enseigne de grande distribution, a annoncé que "les 750 stations-service des hypermarchés Leclerc vendront quotidiennement l'essence 'à prix coûtant'" dès vendredi 29 septembre.

Un effort commercial aussi bien qu'un beau coup de com' dans le sens de la volonté du gouvernement, qui souhaite mettre la pression sur les distributeurs de carburant, après que ces derniers ont rejeté l'idée de la vente à perte.

"Cette initiative est un acte de solidarité à l'égard de tous les clients effrayés par les hausses et dont le pouvoir d'achat est très impacté. C'est une réponse positive à l'appel du Président enjoignant chaque acteur de la filière à proposer des rabais ou des prix plus bas", a poursuivi le dirigeant, tout en indiquant que "cette initiative Leclerc, construite pour durer, devra être réévaluée ou adaptée pour tenir compte des conditions d'approvisionnement et de l'implication attendue des pétroliers".