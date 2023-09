Rouen. Refus d'obtempérer, jets de projectiles… Trois personnes placées en garde à vue

Lundi 25 septembre vers 21 h 30, les policiers, en patrouille avenue de Grammont rive gauche à Rouen, voient un véhicule, une Skoda, franchir une intersection à vive allure.

Course-poursuite et refus d'obtempérer

Les policiers veulent contrôler le véhicule quand ce dernier grille un feu rouge. La voiture s'engage alors rue Léon Salva à Sotteville-lès-Rouen. Les forces de l'ordre tentent de la rattraper et se positionnent à sa hauteur. Ils reconnaissent le conducteur et le passager mais au moment où les policiers descendent, le conducteur redémarre et tente de fuir à vive allure, frôlant notamment une voiture arrivant en face. Ralenti par des voitures, il se déporte et emprunte l'avenue Albert Camus.

Jets de projectiles et interpellations

À ce moment, des personnes présentes dans le quartier de la Sablière lancent des projectiles sur le véhicule de police, lancé à la poursuite de la Skoda. Cette dernière arrive rue Henri II Plantagenêt et emprunte à nouveau la rue Albert Camus. Le conducteur se retrouve bloqué. Lui et le passager prennent la fuite à pied mais les policiers les rattrapent quelques pas plus loin rue Jules Adeline. Finalement, les forces de l'ordre interpellent le conducteur âgé de 21 ans pour refus d'obtempérer. Il conduisait alors que son permis était suspendu. Selon leurs informations, il aurait aussi "un mandat de recherche" pour un autre motif. Il a ensuite été placé en garde à vue. Deux autres jeunes hommes de 21 et 22 ans sont également interpellés rue Albert Camus, pour "violence volontaire avec arme par destination en réunion et dégradation de biens publics" après avoir visé la voiture des policiers. Ils ont ensuite été placés en garde à vue.