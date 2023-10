Bonne table dans l'Orne. Cuisine de grand-mère à La Croix des Landes

Le restaurant La Croix des Landes, à Domfront, est presque le même qu'avant sa fermeture : neuf et inchangé, à l'exception de ses nouveaux propriétaires. Désormais, c'est Anthony Bourgain à la cuisine et sa compagne Émilie Young en salle. Le couple a ouvert les portes de son premier restaurant le 1er septembre.

Un menu à l'ardoise

Situé en bord de route, l'établissement n'a pas d'attrait particulier d'extérieur, surtout sans sa terrasse, sortie uniquement pendant les beaux jours. En entrant, je découvre une première salle très lumineuse, au décor classique. Puis je m'engouffre dans la seconde pièce qui comprend le bar. Presque cachée quand on ne porte pas un œil attentif, une troisième salle complète le restaurant, avec fauteuils et tables basses pour boire un verre. Anthony, passionné de vins, aimerait en faire une grande cave.

Je choisis de manger à la lumière. Sur la table, pas de carte ni de QR code, mais un menu à l'ardoise, écrit au jour le jour et apporté par Émilie. Je ne prends pas de risque en choisissant le jambonneau au miel, au prix médian des plats. Je décide de l'accompagner d'un gratin dauphinois. Je retrouve le passé gastronomique du chef par la présentation du plat dans l'assiette, mais ce trait disparaît quand il s'agit des quantités. Je mange à ma faim et c'est délicieux. Plus tôt, j'ai louché sur un fondant au chocolat fait maison, inscrit sur l'ardoise. La gourmandise l'emporte, et fait monter ma note à 22 euros, sans regret.

Traditionnelle, simple, copieuse… Il n'y a pas meilleurs que les mots d'Anthony pour décrire sa propre cuisine : "Une cuisine de grand-mère.". Le couple travaille presque essentiellement avec des produits locaux. "C'est plus cher, mais c'est meilleur et au moins on sait d'où ça vient", défend Émilie.

Pratique. La Croix des Landes, au lieu-dit La Croix Des Landes à Domfront. Ouvert le midi du lundi au samedi et le soir le mercredi, le vendredi et le samedi. 09 81 91 41 48.