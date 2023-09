Musique. Découvrez le nouveau titre de James Blunt sur Tendance Ouest

You are Beautiful, ou encore Goodbye my lover, ses ballades ont toujours très bien fonctionné. Il a vendu plus de 24 millions d'albums dans le monde ! L'artiste romantique James Blunt est de retour avec un nouvel album qui sortira le 27 octobre. Son nouveau single All the lover that I ever needed est extrait de cet album qui s'intitule Who We Used To Be. Si vous avez envie de le voir en concert, notez qu'il sera le mardi 27 février en concert au Zénith de Rouen.

Découvrez maintenant le nouveau titre de James Blunt :