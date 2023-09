Le Havre. Il géolocalise son vélo volé, la police le retrouve en moins d'une semaine

Les faits se sont passés mercredi 20 septembre au Havre. Les policiers apprennent qu'un vélo électrique de marque Moustache, d'une valeur de plusieurs milliers d'euros, a été volé au domicile de la victime. Lundi 25 septembre, un homme de 30 ans est interpellé par la police.

Le vélo géolocalisé grâce à un traceur

La victime, dont le vélo a été dérobé, a tenté de le géolocaliser grâce à un traceur installé au préalable sur ce dernier. Le jour même, il a été dans un premier temps localisé dans une rue au Havre et malgré d'autres recherches menées par la police, il n'est pas retrouvé. La nuit suivante, les policiers reprennent contact avec la victime mais ce jour-là, aucun mouvement suspect n'est repéré. Mais, lundi 25 septembre vers 19 heures, la victime recontacte les policiers pour leur dire que le vélo se trouve rue de Provence au Havre et qu'il se dirigerait vers le Cours de la République. Les forces de l'ordre mettent en place une surveillance et rue Montesquieu, un des policiers à pied aperçoit vers 20 heures le vélo avec quelqu'un dessus, partant vers la rue de Verdun. Les policiers l'interpellent, c'est un homme de 30 ans. Il est ensuite placé en garde à vue pour recel de vol de vélo électrique.