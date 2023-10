Place du commerce. Ça bouge dans l'Orne

Huit pistes, quatre-vingts boules, cent vingt paires de chaussures ! Chaque premier mercredi du mois, c'est une scène ouverte à partir de 19 heures.

Au Bowling d'Argentan, on peut bien sûr jouer au bowling et profiter de la gamme élargie du bar à cocktails et softs. Et chaque premier mercredi du mois, le gérant Philippe Vauthrin propose également une scène ouverte à partir de 19 heures, avec des artistes locaux. L'établissement est ouvert le mercredi de 14 à 20 heures, le jeudi de 18 heures à minuit, le vendredi de 18 à 2 heures, le samedi de 14 à 2 heures et le dimanche de 14 h 30 à 20 heures.

Bowling d'Argentan, 2 rue du Tramway. 02 33 36 91 56