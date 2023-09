Manche. Contrôles routiers : dix-sept véhicules immobilisés par les forces de l'ordre

Les policiers et les gendarmes restent mobilisés sur les routes de la Manche. Samedi 23 et dimanche 24 septembre, ils ont procédé à de nombreux contrôles. Ils ont relevé 75 infractions dont 41 excès de vitesse, retenu 11 permis et immobilisés 17 véhicules.

Il y a eu 21 morts sur les routes du département depuis le début de l'année et 355 blessés dans 299 accidents. L'an dernier, à la même période, 23 personnes étaient mortes sur les routes de la Manche et 350 avaient été blessées.