Orne. Angélina Brunet, une Miss contre la grossophobie

Son excitation face à ce nouveau challenge fait plaisir à voir. Déjà, Angélina Brunet avait concouru au titre de Miss Normandie Belle en forme. "C'est comme Miss France, mais pour celles avec des tailles 44 et davantage", plaisante-t-elle.

Jeune, elle habitait le quartier de Perseigne à Alençon. Celle qui a été dauphine de Miss Corso à Saint-Germain-du-Corbéis était mince. Elle avait alors voulu candidater à Miss France, mais sa petite taille l'en avait empêchée. Quelques années plus tard, lors de sa seconde grossesse, un traitement hormonal durant une année lui a fait prendre vingt kilos, très difficiles à perdre. Le regard des autres a alors changé. Elle s'en est trouvée complexée, jusqu'à ce que son mari et ses proches l'incitent à surmonter ce qui pour elle était devenu un handicap. Sa thérapie pour l'aider à s'accepter a été d'oser se présenter à une élection de Miss, malgré ses rondeurs. "C'est venu petit à petit." Angélina Brunet se rappelle notamment son premier shooting, où elle se trouve belle sur une photo et décide de se lancer "pour dire stop aux moqueries". Son entourage l'encourage : "Cette aventure-là, tu la fais pour toi." Son mari l'encourage dans cette thérapie contre son mal-être, qui la mène à l'élection régionale, puis nationale de Miss Belle en forme.

"Pour moi, c'est gagné"

Ses enfants ont désormais quatre et seize ans, Angélina en a 37 ce mois-ci. Avec le recul, elle confirme que cette thérapie lui a permis de redevenir heureuse. "Ça n'est plus la Angélina d'il y a trois ans, pour moi c'est gagné", confirme-t-elle. Mais son combat ne s'est pas arrêté. Angélina fait désormais partie du comité régional Miss Belle en forme pour la Normandie. "Ce que j'ai fait pour moi, je veux le faire avec nos candidates. Certes le comité, c'est une écharpe, mais l'écharpe et la couronne ne font pas tout. Derrière, on a un vrai combat et il faut être pris au sérieux pour ce que l'on fait. Ça n'est pas qu'une kermesse. L'élection dans l'absolu, on s'en fiche. On vient en aide à des ados victimes de moquerie, de harcèlement, à des femmes, à des hommes de toutes tranches d'âges. On a encore des jeunes qui mettent fin à leur vie à cause de cela, c'est pour eux qu'on se bat." Le comité intervient donc dans des écoles et des centres de formation. "Il y a le regard des camarades, les regards inquisiteurs si l'ado avec embonpoint se fait plaisir et mange un hamburger. On entend : 'pourquoi elle ne mange pas une salade ?', alors que le hamburger semble évident à tout le monde pour sa copine qui a une taille de guêpe. La société a un regard intransigeant sur ce qui doit être dans sa norme, mais c'est aussi une question d'éducation, la répétition par les enfants de critiques émises par leurs parents sur la taille de telle ou telle personne, sans même se demander si elle souffre de maladie. Contrairement à ce que s'imaginent beaucoup de gens, ça n'est bien souvent pas de la goinfrerie."

Médiatiser l'événement

La médiatisation de ce combat passe par l'élection nationale de ce mois d'octobre, par la médiatisation qui en est faite, notamment sur les réseaux sociaux, nouvelle étape à chaque fois dans la lutte contre la grossophobie. "Hélas, les grandes chaînes de télé nous ferment toujours leurs portes", déplore Angélina. Le comité de Normandie prépare déjà son élection régionale 2024. Une nouvelle aventure, de nouveaux contacts, de nouvelles personnes pour qui, comme pour Angélina, cela participera à la thérapie.