Musique. Découvrez le nouveau titre de Gand Corps Malade

Grand Corps Malade sort son prochain album Reflets le 20 octobre prochain, et on a hâte. Pour l'heure, il nous dévoile un nouveau titre. Le futur hit s'intitule Retiens les rêves, une chanson dans laquelle le slameur pousse la chansonnette. Les paroles évoquent des choses simples de la vie : "L'atmosphère était légère, vous faisiez vos devoirs", "Dans la voiture on chantait, comment serait-ce autrement", des mots dédiés à ses deux enfants de 10 et 13 ans.

Grand Corps Malade part en tournée début 2024, il sera au Mans le 26 janvier, au Zénith de Caen le 28 et au Grand-Quevilly le 8 février.

Découvrez maintenant son nouveau titre Retiens les rêves :