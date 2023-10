Dans les forêts de l'Orne. L'automne, l'incontournable saison des champignons

De nombreuses associations d'amateurs de champignons organisent des sorties en forêts. Les Mycologiades de Bellême sont un rendez-vous international.

En 1952, le Bellêmois Albert Leclair, passionné de champignons, et un pharmacien local ont monté une première exposition de champignons pour le grand public. Cela fait plus de soixante-dix ans que cela dure et, cette année encore, ils étaient nombreux à venir de toute la France et même de l'étranger pour participer, du 28 septembre au 1er octobre, à la 71e édition de ces Mycologiades.

Désormais, ce rendez-vous annuel des amateurs de champignons s'adresse aussi bien aux amoureux de la gastronomie à la recherche de trompettes-des-morts, girolles et autres chanterelles, qu'aux mycologues amateurs qui veulent en savoir davantage sur les champignons, qu'aux étudiants en pharmacie et aux scientifiques avec la participation de mycologues de renom.

"Séparer les champignons que l'on connaît de ceux pour

lesquels on a un doute"

Le programme, ouvert à tout le monde, est immuable, avec des sorties commentées bottes aux pieds en forêt de Bellême avec ses sapins, ses chênes, ses hêtres qui permettent de trouver une diversité de champignons. Puis, viennent le tri de cette cueillette et l'identification des champignons, suivis de l'exposition répertoriée, par famille, de tout ce qui a été trouvé : pas moins de 405 espèces différentes en 2022. "Mais certaines années, on en trouve 600 ou 700 différentes", précise Daniel Jean, président des Mycologiades. Des conférences sont organisées, certaines pour les scientifiques et d'autres, plus accessibles, pour le grand public, comme cette année sur le rôle des champignons dans la forêt, ou sur les intoxications par les champignons.

2023, un bon cru ?

"Les conditions météorologiques sont favorables, on a eu un été chaud, on a eu de la pluie", détaille Daniel Jean à propos de la saison 2023. Il constate qu'avec le changement climatique, "on découvre de nouveaux champignons qu'on ne trouvait pas ici autrefois, qui jusqu'alors ne poussaient que dans le Sud". Le mycologue souligne que ce qui intéresse les scientifiques, c'est de découvrir de nouveaux champignons jusqu'alors inconnus, "des pièces rares qu'on n'a pas vues depuis des années. L'an dernier, on en a trouvé un que l'on n'avait pas vu depuis vingt ans !"

Pour devenir mycologue ? "Déjà, il faut aimer beaucoup marcher en forêt, parfois sous la pluie", sourit Daniel Jean. Ensuite, "il faut s'équiper d'un couteau et d'un panier en osier parce qu'on ne met jamais de champignons dans un sac en plastique… Un panier avec une cloison pour séparer les champignons que l'on connaît de ceux pour lesquels on a un doute". Le mycologue met en garde contre les confusions possibles entre champignons qui se ressemblent : "Les Mycologiades sont là pour apprendre à faire la différence", grâce à des passionnés très documentés. Pour les étudiants en pharmacie venus de Caen, Rouen, Laval, Rennes, Nantes, Lille, les Mycologiades proposent chaque année un concours de reconnaissance de différentes espèces de champignons. Celui qui en a identifié le maximum se voit glorifier d'un Cèpe d'Or !