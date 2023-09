Rouen. Paul Heyberger, plus jeune participant au Nice Côte d'Azur by UTMB : "Le principal sur l'ultra-trail, c'est le physique"

Paul Heyberger, jeune Rouennais de 22 ans, sera le plus jeune participant de la course de 100 miles (165 km) sur la deuxième édition du Nice Côte d'Azur by UTMB. L'événement, qui emmène les coureurs de la haute montagne aux rivages de la légendaire Côte d'Azur, se déroule du jeudi 28 septembre au dimanche 1er octobre.

Une passion pour le trail rare à cet âge dans une catégorie souvent réservée à des participants bien plus âgés. Pourtant, Paul possède déjà une très grande maîtrise de la discipline qu'il a découverte à l'âge de 17 ans.

Pourquoi cette passion pour l'ultra-trail si jeune ?

"Avant l'âge de 21 ans, je n'avais pas l'accès aux marathons et, dès que j'ai pu, j'ai fait celui de Rouen en 2022, et cela s'est bien passé. À notre âge, on est plutôt sur du court mais moi, je n'avais pas la capacité et la volonté d'être rapide sur du court. Je préfère découvrir du paysage, comme si je me promenais en fait. J'aime les rencontres que l'on peut faire, la faune et la flore."

Quels sont vos principales qualités et défauts pour cette discipline ?

"Le principal sur l'ultra-trail, c'est le physique. Je m'entraîne tous les jours avec des distances qui vont de 10 km à 35 km. Je m'entraîne tout seul, je me suis documenté sur comment s'entraîner. Je travaille l'endurance fondamentale en gros volume et il y a aussi une grosse partie mentale. Actuellement, cela joue à 40 % sur le physique et 60 % sur le mental. Comme ça fait un an seulement que je m'entraîne sur cette distance, je n'ai pas encore le physique pour performer, c'est là-dessus que je dois progresser."

Quel est votre objectif sur le Nice Côte d'Azur by UTMB ?

"Mon objectif à Nice est d'être finisher. Je suis annoncé 114e et le but serait d'être dans le Top 100. J'aimerais faire la course en trente heures."

Quelles sont vos ambitions à plus long terme ?

"En août prochain, j'aimerais obtenir grâce à cette course les points nécessaires pour pouvoir participer à l'ultra-trail du Mont Blanc. C'est la finale du circuit de trail international, la course la plus connue du monde."