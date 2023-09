Sénatoriales. Olivier Bitz, nouveau sénateur de l'Orne

Un nouveau visage au Sénat. Après avoir voté à près de 70% pour Nathalie Goulet au premier tour, les grands électeurs sont retournés aux urnes dimanche 24 septembre entre 15 heures 30 et 17 heures 30 pour élire le deuxième sénateur de l'Orne. Quatre candidats se sont présentés au second tour. La bataille pour siéger au Palais du Luxembourg opposait notamment le sénateur sortant, Vincent Segouin (LR), à l'ancien sous-préfet de Mortagne-au-Perche Olivier Bitz, issu de la majorité présidentielle. Ce dernier avait obtenu 81 voix de plus que son adversaire au premier tour et est logiquement resté en tête du scrutin au second tour. Il a été élu avec 51,6% des voix, contre 35% pour le candidat de droite.

Le Rassemblement national, à travers son candidat Gérard Latinier, a eu des suffrages en nette augmentation lors du premier tour (70 voix contre 25 en 2017), mais le score a diminué au second tour (48 voix). Malgré le retrait des candidats écologistes, communistes et de La France Insoumise pour "jouer le jeu de l'union" selon les mots de Pierre Ristic (EELV), Julian Ladame (PS) n'a obtenu que 8,5% des voix.