Près de Villers-Bocage. Carambolage entre cinq voitures sur l'A84, un homme et une femme grièvement blessés

Le choc a eu lieu à hauteur de la commune de Seulline près de Villers-Bocage aux alentours de 14 h 55, dimanche 24 septembre. Cinq voitures sont entrées en collision sur l'A84 dans le sens Rennes vers Caen. L'accident a fait six blessés, dont deux graves, un homme de 66 ans et une femme de 77 ans. Les autres victimes, trois femmes âgées de 33, 68 et 73 ans ainsi qu'un homme de 73 ans ont été plus légèrement blessés. Tous ont été conduits au CHU de Caen et à la clinique Saint Martin.

Important dispositif de secours

Un important déploiement de secours a eu lieu pour porter assistance aux victimes, soit six ambulances et plusieurs véhicules de secours, ainsi qu'un véhicule infirmier. En tout, 35 effectifs de pompiers ont été mobilisés pendant l'opération. L'autoroute A84, a été rouverte à la circulation depuis, selon la Dirno (Direction interdépartementale des routes nord-ouest).