Darnétal. Le festival de bande dessinée Normandiebulle se met à l'heure du crime en 2023

Avec comme invité d'honneur Max Cabanes, Normandiebulle nous plonge cette année dans l'univers du polar. Gaulthier Aubert, directeur du service culturel de la Ville de Darnétal et responsable du festival, nous présente l'édition 2023, qui se déroulera samedi 30 septembre et dimanche 1er octobre.

Sous quel angle explorer l'univers du polar ?

Ce thème a été choisi en fonction de notre invité d'honneur, récompensé par le grand prix d'Angoulême. Il a aussi adapté en BD les livres de Jean-Patrick Manchette, maître du polar. Pour découvrir l'univers, le festival propose de nombreuses animations comme une énigme à résoudre, une animation proposée en continu aux festivaliers. Un atelier permet aussi d'apprendre à dessiner sa couverture de polar ou de se mettre en scène pour une enquête lors d'une séance photo costumée. En plus, une exposition présente le dernier opus de la BD RIP, publiée aux éditions rouennaises Petit à Petit et une conférence nous interroge sur les limites de l'expression de la violence dans la BD.

Normandiebulle reste-t-il Normand ?

Le festival vise à promouvoir les éditions locales, les auteurs et de défendre la création normande mais pas seulement. Cette année, 73 auteurs et dessinateurs sont invités à venir échanger avec les lecteurs. Certains animent des ateliers et encouragent les jeunes talents comme Fred Duval, dans le cadre des rencontres/tremplins. Normandiebulle ouvre aussi ses horizons avec une conférence vidéo internationale en duplex avec les États-Unis dans laquelle intervient Valentine Cuny-Le Callet, autrice d'un roman inspiré par ses échanges avec un condamné à mort.

Comment la forme évolue ?

À chaque année son lot de surprises, même si l'ADN du festival reste le même. Les auteurs participent à des séances de dédicaces, on peut s'y procurer de nombreux albums récents voire inédits. Le festival met aussi l'accent sur les formules originales : lectures dessinées, concert dessiné, animations jeux de société et ateliers créatifs.

Pratique. 10 heures-18 heures. Darnétal.