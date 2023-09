Industrie. L'entreprise Frial annonce une extension de son site de Falaise

Une belle histoire normande. Au bord du gouffre il y a quatre ans, sauvée par la Région Normandie grâce à une enveloppe de deux millions d'euros, l'entreprise Frial a annoncé ce vendredi 22 septembre l'extension de son site de production à Falaise. Leader européen dans la production de plats cuisinés surgelés, avec environ 500 salariés, Frial compte déjà deux sites de production à Saint-Martin-des-Entrées près de Bayeux et le troisième à Falaise, depuis 2014.

Ouverture fin 2025

Ce nouveau bâtiment va être construit sur un terrain de trois hectares dans la zone d'activités Expansia, à côté de l'existant. Sans donner trop de détails, il s'agira de "développer une gamme de produits à l'exportation", indique Hervé Morin, le président de la Région Normandie.

Trois lignes de production verront le jour. Pour les faire tourner, de la main-d'œuvre sera nécessaire. Environ 60 emplois seront créés dès 2025, date prévue pour la première production. Les 50 salariés actuels verront leur emploi maintenu. "On va aider le groupe à former le nouveau personnel", assure Jean-Philippe Mesnil, président de la communauté de communes Pays de Falaise. Le permis de construire devrait être déposé par le groupe en octobre prochain pour un début de travaux au premier trimestre 2024.

Un investissement de 50 millions d'euros

Repris par le groupe breton Le Duff fin décembre 2021, le groupe investit 50 millions d'euros pour ce projet, soutenu par la Région Normandie, à hauteur de huit millions d'euros (six millions sous forme de prêt et deux millions de subventions) ainsi que la communauté de communes du Pays de Falaise. "On a monté le dossier en trois mois. C'est une très belle nouvelle pour notre territoire", reconnaît Jean-Philippe Mesnil, président du Pays de Falaise, se remémorant la belle époque de Moulinex, avant de déposer le bilan le 7 septembre 2001.