Pays de Caux. "On veut l'accès au dossier" : un an après, le deuil impossible de Marie Dégremont

Samedi 16 septembre. Une centaine de personnes se retrouvent à la gare de Motteville. En bleu, la couleur préférée de Mikaël, et orange, les couleurs de la SNSM dont il était bénévole, le cortège s'est mis en marche vers le lieu de l'accident, là où, un an plus tôt, Mikaël Dégremont a perdu la vie à 34 ans, lors d'une balade à vélo, fauché par une voiture. C'était le 13 août 2022. Derrière la pancarte "Mikaël, à tout jamais dans notre cœur", son épouse, Marie, et leurs deux enfants Alice et Lucas. Dans le cortège, des amis, de la famille, mais aussi des inconnus venus rendre hommage au sportif qu'était Mikaël. Sur le lieu de l'accident, une couronne de fleurs est déposée. Et chacun a pu nouer un ruban pour lui rendre hommage. "Ça fait chaud au cœur de voir tous ces gens qui nous soutiennent, explique Marie Dégremont. Beaucoup de gens se sont mis à notre place et ont fait preuve d'empathie envers nous, ça fait plaisir." Une marche blanche pour se souvenir donc. Mais pas seulement. Pour interpeller aussi. Car Marie, la veuve de Mikaël, n'est pas satisfaite du résultat de l'enquête.

"Quand on fait un malaise, on finit

dans le fossé, je crois"

Sa plainte et celle de ses beaux-parents pour homicide involontaire envers le conducteur de la voiture qui a percuté Mikaël a été classée sans suite. Diabétique, le conducteur aurait fait un malaise, une hypoglycémie au volant de son véhicule, ce qui l'a fait se déporter sur la voie de gauche et percuter le passionné de triathlon, en plein entraînement. "J'ai été informé du classement par les gendarmes au mois de mai. Et depuis, plus rien. Aucun courrier du tribunal et je n'ai pas accès au dossier d'enquête", regrette-t-elle, alors que des interrogations subsistent, pour elle et sa famille. Après le choc, "la voiture est allée prendre le rond-point et s'est garée au niveau de l'autoroute, indique Marie. Quand on fait un malaise, on finit dans le fossé, je crois…" Des éléments qui ne passent pas pour Marie, et qui lui laissent un goût amer. "Il était en hypoglycémie quand les pompiers sont arrivés, mais qu'est-ce qui prouve qu'il l'était au moment de renverser Mikaël ?" Ces questions hantent la jeune veuve de 33 ans qui continue, par l'intermédiaire de son avocate, à réclamer l'accès au dossier d'enquête, pour lire la déposition du conducteur. "Pour nous, la personne qui a renversé Mikaël est responsable de ce qu'elle a fait, et doit être mise en face de ses responsabilités", dit la jeune femme, sans aucun esprit de vengeance. Elle ne réclame pas la prison, simplement des réponses. "J'aurais voulu qu'il passe devant un juge, qu'il s'explique. Je reste avec un sentiment d'inachevé, d'injustice."

"J'aurais voulu que l'enquête réponde

à mes questions"

Quelques semaines après les faits, ce dernier avait tenté de prendre contact avec elle. Mais elle ne s'en est pas sentie capable. "Je pense que je n'arriverais pas à garder mon calme, indique-t-elle aujourd'hui encore. J'aurais voulu que l'enquête réponde à mes questions sans avoir besoin d'être confrontée à cette personne." Samedi 16 septembre, Marie et ses enfants ont en tout cas pu mesurer la popularité intacte de Mikaël. Il était très sociable, un grand sportif, avec un passage dans beaucoup de clubs de football du pays de Caux, avant de se prendre de passion pour le triathlon. Le maître nageur de profession vivait par et pour le sport et "aimait beaucoup les défis".

"Je vis à fond pour lui"

En juillet 2022, il participait encore au triathlon de l'Alpe d'Huez. Marie l'a toujours soutenu dans ses challenges. Aujourd'hui, c'est avec tendresse qu'elle évoque le souvenir de son mari, avec une étonnante énergie. "Pour moi, être heureuse, c'est le meilleur moyen de lui rendre hommage. Je vis à fond pour lui", explique-t-elle. Avoir deux enfants de 5 et 8 ans ramène aussi très vite à la réalité. "Vous avez envie de rester au lit mais eux, ils réclament un petit-déjeuner", dit-elle souriante.