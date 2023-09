Bonne table à Caen. Au temple de la viande chez Bar'Baque

"Bien manger, bien boire, bien vivre", telle est la devise du Bar'Baque, restaurant installé depuis le 1er juin dans le quartier du Vaugueux à Caen. Rien qu'avec cette phrase, le concept de l'établissement est résumé. On y met les pieds pour passer un bon moment, surtout si l'on est amateur de bœuf, dans une ambiance confortable, teintée de rouge et de noir, rappelant les couleurs de la viande. Avec un concept particulier, il est possible de panacher son assiette. "On peut choisir plusieurs viandes pour avoir des goûts différents", explique le gérant des lieux, Guillaume Roujolle. Et nul besoin de préciser que la sélection de la viande est capitale pour le patron. "Je me fournis chez une maison issue de quatre générations à Rungis, avec une viande française", poursuit-il.

De la viande, et du vin

Le midi, une formule spéciale est proposée. À 15,50 € avec une entrée et un plat, et à 19,50 € en rajoutant le dessert. En entrée, je me penche sur une terrine de lapin, confortablement assis sur une table haute. Parfaite mise en bouche, surtout avec ce pain sortant à peine du four. Le plat du jour est un travers de porc servi avec une sauce au miel et un gratin de pommes de terre. Certes il ne s'agit pas de la viande la plus simple à décortiquer, mais c'est excellent, sublimé par la sauce. Un poisson est toujours présent au menu, ainsi qu'une hampe, "la viande première prix", précise le patron. À noter également la présence d'une salade végétarienne, même si Guillaume Roujolle le concède, ils sont peu nombreux à pousser les portes du lieu pour ce mets.

En attendant que mes plats arrivent, j'ai pu poser mes yeux sur le large choix de vins. "L'idée, c'est que les clients puissent se lever, regarder les bouteilles et choisir. Certains prennent simplement la plus belle, mais il y a aussi de vrais connaisseurs", remarque Guillaume Roujolle.

Pratique. 5 rue du Vaugueux. Ouvert le midi du jeudi au lundi, et le soir le jeudi, le vendredi, le samedi et le lundi. 09 87 38 61 32.