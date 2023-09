Place du commerce. Toujours de la nouveauté dans le centre-ville de Caen

Comme vous en avez l'habitude, la rédaction vous dévoile tout sur ces nouvelles enseignes à Caen.

Art, bar à manger, fleurs

"Je voulais faire découvrir les bijoux réalisés par ma mère depuis vingt ans et j'ai eu l'idée d'ouvrir une boutique", explique Chloé Cauchebrais, la gérante de Laréla, située rue du Moulin à Caen. Aux créations de sa maman s'ajoutent celles d'artistes locaux normands ou français. Bijoux, objets décoratifs, photos sont joliment présentés. Guillaume Leroyer est le gérant d'un nouveau bar à manger nommé Scandale, à la déco originale. "Nous proposons à nos clients des espaces où il fait bon se poser entre amis pour partager un verre et aussi de quoi manger", indique-t-il. Quant à Sixtine Delcampe, la responsable de la jolie boutique de fleurs séchées rue Froide, c'est une nouvelle aventure pour elle. "Thomas et Charlotte Léonard sont à l'origine de ce projet. Toutes les fleurs sont cultivées et séchées dans leur ferme florale située dans le pays d'Auge. J'ai tout naturellement eu envie de les rejoindre", précise-t-elle.