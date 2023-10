Bonne table près de Rouen. Comme chez Mam's, le bistrot de quartier

"On est bien contents que ce soit rouvert", disent des clients dans le restaurant. À Saint-Étienne-du-Rouvray, la petite enseigne, son bar, sa terrasse, a tout du lieu de vie : le bistrot de quartier populaire qui participe au lien social. L'accueil y est chaleureux. À la carte, deux entrées, deux plats et trois desserts, en plus de la pièce du boucher et d'un menu enfant. Et cette ardoise est renouvelée chaque jour, au gré des envies de la cheffe, Christelle Jego.

Une cuisine généreuse

Le jour de mon passage, je jette mon dévolu sur une salade composée aux magrets séchés, avec des œufs durs, des tomates et quelques noix. De quoi bien se mettre en appétit. En plat, je préfère au rougail saucisses les courgettes aux ravioles du Dauphiné, servies avec du rôti de porc. Première impression : l'assiette est généreuse, très bien servie. L'ensemble est réconfortant, comme à la maison.

Courgettes aux ravioles du Dauphiné.

Le brownie en dessert confirme cette impression de générosité, comme lors du repas du dimanche, chez les parents. L'ensemble entrée, plat et dessert est proposé pour 17 euros. 14 euros si vous ne choisissez que deux items. Christelle Jego, alias Mam's, confirme mon ressenti qu'elle revendique. "Je reçois comme si c'était chez moi. S'il y en a trop dans l'assiette, on repart avec un doggy bag, mais on ne sort pas de table en ayant faim !", insiste-t-elle. Sa cuisine, cette femme en reconversion l'a appris sur le tas, la conçoit "au feeling", inspirée par les recettes de famille qu'elle tient de sa mère. Des talents qu'elle a pu mettre à l'épreuve puisqu'avant l'ouverture début septembre, elle proposait déjà un service de plats à emporter et en livraison qui a fait ses preuves. Toujours dans le souci du lien, des animations seront régulièrement proposées dans le restaurant, comme des ateliers cuisine pour les enfants pendant les vacances.

Adresse à tester.

Pratique. 2 avenue Olivier-Goubert à Saint-Étienne-du-Rouvray. Tel : 09 81 48 83 27