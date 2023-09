Météo. Après une vague pluvieuse, le mercure va grimper en Normandie

Selon les prévisions de Météo France, la dernière semaine du mois de septembre s'annonce ensoleillée partout en Normandie.

Dès l'après-midi du dimanche 24 septembre, les nuages se dissiperont dans la région. Le mercure passera la barre des 20 degrés dès l'après-midi lundi 25 septembre.

Les températures les plus élevées seront relevées à l'ouest de la région : 20 degrés à Fécamp et Dieppe lundi 25 septembre, 23 degrés à Evreux et Étrépagny mardi 26 septembre, le tout avec un ciel bien ensoleillé.

Ce réchauffement des températures serait dû à la présence de l'ouragan Nigel, actuellement au passage au-dessus de l'Atlantique, et va "soulever une dorsale anticyclonique en direction de la France dès ce week-end des samedi 23 et dimanche 24 septembre 2023", indique le météorologiste Guillaume Séchet sur son site Météovilles. En début de semaine prochaine, la France sera "protégée par l'anticyclone et le flux de sud entraînera un réchauffement de la masse d'air".

L'accalmie sera cependant de courte durée, la pluie devrait faire son retour dès mercredi 27 septembre sur toute la région et pourrait se prolonger jusqu'au dimanche.