[Photos] Rouen. Festival Automne curieux : la seconde vie étonnante du hêtre pourpre du square Verdrel

Qu'est devenu le hêtre pourpre du square Verdrel, à Rouen ? Cet été, l'arbre a dû être abattu en raison d'une maladie. La souche est d'ailleurs encore aujourd'hui visible. Quant au tronc, il sert aujourd'hui d'œuvre d'art. À l'occasion de la troisième édition du festival Automne curieux qui se déroule du jeudi 21 septembre au dimanche 26 novembre, la Ville de Rouen a fait appel à une artiste graveuse venue de Cannes. Pendant près d'un mois, les arts visuels sont donc à l'honneur.

La souche du hêtre pourpre du square Verdrel est toujours visible.

"J'ai réalisé en gravure le dessin d'un fœtus"

Afin de redonner une seconde vie au tronc du fameux hêtre pourpre, l'artiste graveuse Olivia Paroldi a dû faire preuve d'imagination. Depuis lundi 18 septembre, elle a quitté Cannes pour Rouen. Elle consacre depuis ses journées à graver ses dessins sur ce qu'il reste de l'arbre. "J'ai réalisé en gravure le dessin d'un fœtus. De l'autre côté du tronc, un cordon ombilical est relié à des battements de cœur", explique l'artiste. Une référence "à la vie, à la naissance, la renaissance, le temps et la durée de la vie humaine et des arbres comme celui-ci qui avait plus de 150 ans". Avant cela, l'artiste est passée par une première phase, les esquisses. "Je suis venue une première fois en août juste après l'abattage de l'arbre, pour me rendre compte de sa dimension, de sa couleur et de sa force." Et lors de sa visite, elle a d'ailleurs constaté que les Rouennais avaient envers lui un certain attachement.

Olivia Paroldi a passé ses journées à graver des dessins sur le tronc du hêtre.

Un nom qui évoque la sagesse

L'œuvre d'Olivia Paroldi est intitulée Providence.

Comme toute œuvre d'art, celle-ci a un nom, Providence. Dans son travail, elle utilise plusieurs outils comme une ponceuse et une fraiseuse à main. Son œuvre, située au square Verdrel, peut déjà être admirée.

Pour retrouver tout le programme du festival Automne curieux et découvrir d'autres artistes, rendez-vous sur automnecurieux.fr.